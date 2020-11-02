العناني: افتتاح السيسي المتاحف الجديدة يؤكد دعم القيادة السياسية لقطاع السياحة والآثار في مصر

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لثلاثة متاحف في ثلاث مدن مختلفة في يوم واحد السبت الماضي، يعد حدثا استثنائيا يؤكد الدعم السياسي والمالي الذي تقدمه القيادة السياسية لقطاع السياحة والآثار في مصر، لافتا إلى أن هذه المتاحف تتمتع جميعها بآثار مصرية خالصة مما يعكس عظمة وعراقة الحضارة المصرية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة السياحة والآثار، بمتحف المركبات الملكية ببولاق بمناسبة افتتاحه ضمن الثلاثة متاحف التي قام بافتتاحها رئيس الجمهورية، والتي شملت أيضا متحفي شرم الشيخ وكفر الشيخ، بحضور مجموعة من الوزراء والسفراء والفنانين.

وأكد الدكتور خالد العناني أن متحف المركبات الملكية يعتبر واحداً من أقدم المتاحف النوعية، ومن أهم متاحف المركبات في العالم، وذلك بعد الانتهاء بالكامل من مشروع ترميمه وتطويره.

ووجه العناني الشكر للحضور كافة، كما وجه الشكر للدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة التي حرصت خلال زيارتها القصيرة لمصر على حضور هذه الاحتفالية.

وتم خلال الاحتفالية عرض عدد من الأفلام الترويجية منها فيلم قصير عن متحف المركبات الملكية، وفيلم آخر عن المتاحف الثلاثة التي تم افتتاحها مؤخرا، بالإضافة إلى عرض فيلم "سائح في مصر" الذي أطلقته الوزارة في إطار حملتها الترويجية Same Great Feelings.

وأقيم على هامش هذه الاحتفالية معرض "تراث مصر" للحرف التراثية والمنتجات اليدوية، بالإضافة لورش فنية على هامش المعرض.

حضر الاحتفالية عدد من الوزراء والمسئولين، من بينهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الطيران المدني، ووزير الدولة للإعلام، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحافظ القاهرة، والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ووزيرة التضامن الاجتماعي سابقا، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.

كما حضر الحفل 50 سفيرا من سفراء الدول الأجنبية والعربية والأفريقية المختلفة في القاهرة وعائلاتهم، من بينها دول إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا واليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وبلجيكا والمغرب والكاميرون وكوت ديفوار وغيرهم.