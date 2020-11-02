الأكثر قراءة
إخلاء سبيل حازم حسني بتدابير احترازية
قبل بدء الجلسة.. أزمة بين مرتضى منصور وأمن مجلس الدولة بسبب منع دخول مؤيديه
مصدر: الغرامة والإيقاف في انتظار كهربا
النيابة تأمر بتسليم طفل المعادي صاحب واقعة ضابط المرور لوالده
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الاثنين، مقطع فيديو يرصد استكمال عملية رفع أطول مبنى أفقي معلق في العالم بدبي.
وشهدت دبي إنجاز المرحلة الأخيرة من رفع برج عملاق يربط بين برجي مجمع «ون زعبيل»، في محاولة لتحطيم الرقم القياسي لأطول مبنى معلق في العالم.