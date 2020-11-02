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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الاثنين، مقطع فيديو يرصد استكمال عملية رفع أطول مبنى أفقي معلق في العالم بدبي.

وشهدت دبي إنجاز المرحلة الأخيرة من رفع برج عملاق يربط بين برجي مجمع «ون زعبيل»، في محاولة لتحطيم الرقم القياسي لأطول مبنى معلق في العالم.