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تجاوزت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في العالم كله، صباح اليوم الاثنين، 1.2 مليون حالة وفاة، وذلك وفقًا لتعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية.
كما وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى أكثر من 46 مليون إصابة.