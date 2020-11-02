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حصيلة وفيات كورونا في العالم تتجاوز 1.2 مليون حالة

نور رشوان
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 11:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 11:33 ص

تجاوزت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في العالم كله، صباح اليوم الاثنين، 1.2 مليون حالة وفاة، وذلك وفقًا لتعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية.

كما وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى أكثر من 46 مليون إصابة.


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