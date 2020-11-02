فرز بطاقات الاقتراع بالبريد قد يؤخر إصدار النتائج الكاملة فى الولايات الرئيسية

من المتوقع أن تؤدى الزيادة فى التصويت عبر البريد والتصويت المبكر بسبب انتشار وباء كورونا المستجد «كوفيدــ19» فى الولايات المتحدة إلى تأخير إصدار النتائج الكاملة للانتخابات فى العديد من الولايات الرئيسية.

وطرحت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تساؤلات على المسئولين فى كل الولايات الأمريكية، فضلا عن مقاطعة كولومبيا حول عمليات إعداد التقارير الخاصة بهم وما هى نسبة الأصوات التى يتوقعون احتسابها بحلول ظهر اليوم التالى للتصويت، مشيرة إلى أن هناك قدرا من عدم اليقين المحيط بالنتائج.

وأوضحت الصحيفة أنه حتى بعد فرز الأصوات المبكرة (أكثر من 92 مليون صوت) وبطاقات الاقتراع الشخصى فى يوم الانتخابات، قد يظل عدد كبير من الأصوات معلقًا، حيث تتوقع ثمانى ولايات فقط من أصل 50 ولاية أن يكون لديها 98 % على الأقل من النتائج غير الرسمية التى يتم الإعلان عنها بحلول ظهر اليوم التالى للانتخابات.

ووفقا لـ«نيويورك تايمز»، تسمح 22 ولاية ومقاطعة كولومبيا بوصول بطاقات الاقتراع المختومة بالبريد بعد يوم الانتخابات، لذا فإن التوقيت سيعتمد على موعد إرسالها من جانب الناخبين، فيما لن تستقبل ولايتا نيويورك وألاسكا أى تصويت عبر البريد ليلة الانتخابات.

وصرح مسئولون فى ميتشيجان وبنسلفانيا، وهما ولايتان متأرجحتان، بأن التعداد الرسمى الكامل للأصوات قد يستغرق عدة أيام.

وتشير «نيويورك تايمز» إلى أن الترتيب الذى يتم به الإبلاغ عن نتائج فرز الأصوات (التصويت شخصى والتصويت بالبريد)، قد يجعل مرشحا ما فى وضع أقوى، فعلى سبيل المثال من المرجح أن يصوت الديمقراطيون أكثر عبر البريد هذا العام، لذلك فى الولايات التى سيتم فيها فرز هذا النوع من بطاقات الاقتراع أولا مثل أريزونا وفلوريدا ونورث كارولاينا، يمكن أن تشير النتائج الأولية إلى تفوق المرشح الديمقراطى جو بايدن.

وفى المقابل، فإن الولايات التى ستقوم بفرز بطاقات الاقتراع الشخصى أولا، مثل فرجينيا، سيبدو الوضع على الأرجح أفضل للرئيس الأمريكى دونالد ترامب. كما أنه بعد ليلة الانتخابات، قد تكون هناك أيضًا نتائج إيجابية مضللة لصالح ترامب فى بعض الولايات، التى ستتدفق إليها خلال الأيام التالية بطاقات الاقتراع عبر البريد لصالح بايدن.

وتبقى تلك النتائج غير رسمية حتى التصديق النهائى، والذى يحدث فى كل ولاية فى الأسابيع التالية للانتخابات.