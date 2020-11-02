 السودان: رئيسة القضاء تُقرر إلغاء أوامر تأسيس المحاكم الخاصة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السودان: رئيسة القضاء تُقرر إلغاء أوامر تأسيس المحاكم الخاصة

السودان - ارشيفية
السودان - ارشيفية
الخرطوم - أ ش أ
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 9:52 م | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 9:52 م
أصدرت نعمات عبد الله خير رئيسة القضاء بالسودان، اليوم الاثنين، قرارا قضى بإلغاء أوامر تأسيس المحاكم الابتدائية والاستئنافية الخاصة، والتي تشمل محاكم النظام العام، محكمة الجمارك، محكمة العوائد، محكمة الضرائب، محكمة الزكاة، ومحكمة الميناء (بورتسودان).

وقضى القرار بأن تحال كل القضايا التي لم يفصل فيها بعد، من تلك المحاكم إلى المحاكم المختصة وفقاً لاختصاصها النوعي والمكاني، وأن ترسل جميع مضبوطات ومتعلقات القضايا قيد النظر والمحفوظة، إلى مجمعات المحاكم التي تتبع لها المحاكم الخاصة إداريا، على أن يتولى مشرفو المجمعات وقضاة المحاكم الخاصة وكوادرهم المساعدة، متابعة إجراءات التسليم والتسلم.

ووجه القرار رؤساء الأجهزة القضائية بمتابعة تنفيذ القرار، وتوجيه القضاة المشرفين بمجمعات المحاكم بتوزيع القضايا وفقا للاختصاص.

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