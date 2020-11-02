 العراق يغلق 35 مخيما للنازحين ويعيد 58 ألف عائلة إلى مناطقها - بوابة الشروق
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العراق يغلق 35 مخيما للنازحين ويعيد 58 ألف عائلة إلى مناطقها

د ب أ
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 1:45 م | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 1:45 م

أعلن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي حيدر مجيد، اليوم الاثنين، عودة 58 ألف عائلة نازحة إلى مناطقها في المحافظات المحررة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم عن مجيد قوله إنه: "تم إغلاق 35 مخيما للنازحين في بغداد وكركوك وإقليم كردستان".

وكان وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري أكد في سبتمبر الماضي أن معوقات عديدة تمنع عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، منها أمنية وخدمية وعشائرية أو خلافات أخرى، مشيراً إلى أن "الوزارة عازمة على وضع خطة بالتعاون مع وزارة التخطيط من أجل عودة النازحين إلى ديارهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

على صعيد آخر، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي تمديد عمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق 3 سنوات.

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