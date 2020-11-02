بوليتيكو: ترامب يعتزم إجراء تعديلات واسعة فى إدارته حال فوزه

ــ وزيرا الدفاع والصحة ومديرة المخابرات المركزية ضمن الراحلين.. والرئيس الأمريكى يتوعد فاوتشى بالإقالة

ذكرت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، أمس، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعتزم إجراء تعديلات واسعة فى إدارته، وذلك فى حالة إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وقالت المجلة نقلا عن مصادر (لم تسمها) إن هذه التعديلات يمكن أن تشمل فى المقام الأول إقالة مسئولين رفيعين بوزارة الصحة ووكالة المخابرات المركزية «سى.آى.إيه».

وأشارت المجلة إلى أن الخطوة ستطال على الأغلب، وزير الصحة والخدمات الإنسانية، أليكس عازار، ومدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، ومديرة وكالة الاستخبارات المركزية، جينا هاسبل، ووزير الدفاع، مارك إسبر.

وأوضحت المصادر أن هذا التعديل لن يشمل وزراء العدل وليام بار، والخزانة ستيفن منوتشين، والخارجية مايك بومبيو، وفقا لما نقله موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

من جهته، قال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديرى، للصحيفة إن الإدارة الأمريكية لا تنوى الإدلاء بتصريحات حول التغييرات فى كوادرها فى الوقت الحالى.

من جهته، قال ترامب، أمس الأول، إنه سيقيل كبير خبراء الأمراض المعدية أنطونى فاوتشى بعد الانتخابات، حيث أعرب عن إحباطه من استمرار انتشار فيروس كورونا وسط ارتفاع معدلات انتشار الفيروس على مستوى البلاد.

وأضاف ترامب، أمام حشد من مؤيديه بعد منتصف ليل أمس فى فلوريدا، أن الفيروس سيحصل على تغطية إخبارية أقل بعد يوم الانتخابات. وأثار ذلك جزءًا من الحشد الذى هتف «اطرد فاوتشى». ورد ترامب قائلا: «لا تخبروا أحدا، لكن دعونى أنتظر قليلا بعد الانتخابات»، بحسب شبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.

وانتقد فاوتشى، إستراتيجية إدارة ترامب لإدارة أزمة الوباء فى الولايات المتحدة، ما دفع البيت الأبيض إلى الرد عليه واتهامه بالسعى إلى إضعاف الرئيس المرشح لولاية ثانية.

واعتبر فاوتشى فى مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون «فى وضع أسوأ» لمواجهة تسارع انتشار حالات فيروس كورونا، وقال محذرا «سنتألم» مضيفا «الوضع ليس جيدا».

وأشار فاوتشى إلى أن ترامب لم يعد يأخذ بنصائحه وبات يفضل الآن طبيب الأشعة العصبية سكوت أتلاس المؤيد لإعادة فتح واسعة للمجتمع الأمريكى بدلا من تعزيز إجراءات الوقاية.

وتحدث فاوتشى عن فارق كبير بين مقاربة البيت الأبيض لمواجهة الوباء وتلك التى يعتمدها المرشح الديمقراطى جو بايدن الذى «ياخذ الوباء على محمل الجد من وجهة نظر الصحة العامة».

من جهته اعتبر عضو فريق الإعلام فى البيت الأبيض جود دير أن تصريحات فاوتشى «غير مقبولة». وقال إن فاوتشى «يخرق الأعراف عبر اختياره قبل أيام من الانتخابات أن يلعب السياسة».