وزير الداخلية النمساوي يرجح أن يكون هجوم فيينا إرهابيا

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أعلن كارل نيهامر، وزير الداخلية النمساوي، في تصريحات للإذاعة أن من الظاهر أن إطلاق الرصاص الذي وقع في قلب العاصمة فيينا مساء اليوم الاثنين، هجوم إرهابي " والهجوم لا يزال قائما".