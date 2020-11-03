وزير الداخلية النمساوي يرجح أن يكون هجوم فيينا إرهابيا

أعلن كارل نيهامر، وزير الداخلية النمساوي، في تصريحات للإذاعة أن من الظاهر أن إطلاق الرصاص الذي وقع في قلب العاصمة فيينا مساء اليوم الاثنين، هجوم إرهابي " والهجوم لا يزال قائما".