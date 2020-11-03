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وزير الداخلية النمساوي يرجح أن يكون هجوم فيينا إرهابيا

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 11:39 م | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 11:39 م

أعلن كارل نيهامر، وزير الداخلية النمساوي، في تصريحات للإذاعة أن من الظاهر أن إطلاق الرصاص الذي وقع في قلب العاصمة فيينا مساء اليوم الاثنين، هجوم إرهابي " والهجوم لا يزال قائما".

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