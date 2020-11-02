ليل يتعادل مع ليون في الدوري الفرنسي

خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت ليل بضيفه ليون اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وشهدت أيضا هذه الجولة فوز موناكو على بوردو 4 / صفر ومونبيلييه على سانت إتيان 1 / صفر، ونيس على آنجيه 3 / صفر وستاد ريمس على ستراسبورج 2 / 1 ونيم أولمبيك على ميتز 1 / صفر وتعادل ديجون مع لوريان سلبيا.



وتقدم ليل بهدف سجله جوناثان بامبا في الدقيقة 22 وتعادل ليون عن طريق محمد زكي سيلك، لاعب ليل، بعدما سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 41.



وشهدت المباراة طرد مارسيلو لاعب ليون في الدقيقة 50.



ورفع ليل رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، كما رفع ليون رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس.



وفي المباراة الثانية، اكتسح فريق موناكو ضيفه بوردو 4 / صفر.



وسجل أهداف موناكو وسام بن يدر في الدقيقة 27 من ركلة جزاء وجيلسون مارتينز في الدقيقة 30 وكيفن فولاند (هدفين) في الدقيقتين 31 و59.



ورفع موناكو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد بوردو عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.



وفي المباراة الثالثة، انتزع فريق مونبيلييه فوزا صعبا من مضيفه سانت إتيان 1 / صفر.



ويدين مونبيلييه بالفضل في هذا الفوز للاعبه ستيفي مافيديدي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14.



ورفع مونبيلييه رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد سانت إتيان عند عشر نقاط في المركز الثالث عشر.



وفي المباراة الرابعة، فاز نيس على آنجيه 3 / صفر.



وسجل أهداف نيس روني لوبيز في الدقيقة 12 وبيير لي ميلو في الدقيقة 23 من ركلة جزاء وهشام بوداوي في الدقيقة 77.



ورفع نيس رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد آنجيه عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.



وفي المباراة الخامسة، فاز ستاد ريمس على ستراسبورج 2 / 1.



وسجل هدفي ستاد ريمس بينجورو كامارا، لاعب ستراسبورج بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 22 وووت فايس في الدقيقة 26، فيما سجل هدف ستراسبورج الوحيد لودوفيتش أجورك في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.



ورفع ستاد ريمس رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد ستراسبورج عند ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.



وفي المباراة السادسة، فاز ميتز على نيم أولمبيك بهدف نظيف سجله لامين جوييه في الدقيقة 15.



وشهدت المباراة طرد ماثيو أودول، لاعب ميتز، في الدقيقة 44.



ورفع ميتز رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد نيم أولمبيك عند ثماني نقاط في المركز الثامن عشر.



وفي المباراة السابعة، تعادل ديجون مع لوريان سلبيا، ليرفع ديجون رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز العشرين الأخير، كما رفع لوريان رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السادس عشر.