الشرطة الألمانية تحقق في حملة مناهضة للفرنسيين في أحد أحياء برلين

تحقق شرطة العاصمة الألمانية برلين في حملة مناهضة للفرنسيين بحي نويكولن بعد أن أثارت جدلا على الإنترنت.

ويظهر مقطع فيديو رجلا يرتدي قناعا مرسوم عليه وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويقوم رجل آخر يرتدي ملابس عربية تقليدية بسحب الرجل المرتدي للقناع بحبل وإذلاله.

وأعلنت الشرطة يوم الاثنين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها قامت بالتحقق من أحد النشطين على منصة "يوتيوب" في ميدان ألكسندر بلاتس مساء السبت، وكتبت: "من المفترض أنه اقتاد وهو مرتديا قفطانا أحد معارفه، الذي كان يضع على رأسه شعرا مستعارا وعلى وجهه قناعا عليه صورة ماكرون، عبر حبل في حي نويكولن، كما كان يهينه ويُلمح إلى أنه سيضربه".

ويحقق مكتب الشرطة الجنائية بولاية برلين في الواقعة. وأضافت الشرطة أنه سيُجرى التحقق مما إذا كانت الحملة يمكن أن تكون جريمة جنائية.

وكانت صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية تحدثت عن هذا الفيديو مطلع هذا الأسبوع، وذكرت أن الفيديو يخص ناشطا على يوتيوب من أصل عربي يتحدث الألمانية، كما نشرت له فيديو آخر وهو يردد عبارة "الله أكبر".

وعقب قطع رأس المدرس صامويل باتي على يد إسلامي في فرنسا، دافع ماكرون عن حرية التعبير ونشر الرسوم الكاريكاتورية التي تنتقد الدين.

وقال خلال مراسم التأبين إن فرنسا "لن نستغني عن الرسوم الكاريكاتورية والرسومات". وعرض المدرس رسوما كاريكاتورية عن النبي محمد في الصف كمثال على حرية التعبير. وأثارت تصريحات ماكرون احتجاجات من المسلمين في جميع أنحاء العالم.