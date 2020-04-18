كوريا الجنوبية تسجل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 26 ألفا و732 إصابة.

وأفادت وكالة مكافحة الأمراض - وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية - بأنه من بين الـ97 إصابة جديدة، جاءت 79 إصابة محلية و18 إصابة من القادمين من الخارج.

ويمثل عدد اليوم تراجعا قدره 27 إصابة عن اليوم السابق، ليسجل مستوى الإصابات الجديدة بالفيروس انخفاضا إلى أقل من 100 إصابة في 6 أيام.. إلا أن هذا العدد ليس صغيرا، لأن عدد الاختبارات التي أجريت أمس الأحد، يمثل تراجعا حادا بالمقارنة مع عدد الاختبارات التي تجري في أيام الأسبوع.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات الجديدة تجاوز حاجز الـ100 إصابة 8 مرات خلال الأسبوعين الأخيرين (من يوم 20 أكتوبر حتى اليوم).