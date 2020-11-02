الأهلي يقرر شكوى محمد فضل للجنة الإنضباط بعد تجاوزه فى حق كهربا

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي انه تحدث اليوم لوسائل الاعلام بالشكل الإيجابي في حق الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وانه ترفع في حديثه عن تجاوز فضل في حق محمود كهربا لاعب الأهلي اثناء احتفالية الدوري .

وأضاف انه كان يهدف من كلامه الإيجابي الي اغلاق هذا الملف وعدم الإساءة للكابتن محمد فضل بوصفه أحد أبناء النادي. لكن للأسف فوجئ بإعلان فضل بإحدى البرامج انه تقدم اليوم بشكوى للجنة الانضباط في حق محمود كهربا مطالباً بتوقيع عقوبة عليه. وهو امر مدهش للغاية خاصاً وان الواقعة شاهدها الملايين وتؤكد قيام فضل بجذب كهربا بطريقة غير لائقة والتعدي عليه لفظياً.

وترتب على ذلك طلب اللاعب مساء امس الأحد التقدم بشكوى الي لجنة الانضباط للحصول على حقه من محمد فضل. وتضامن النادي مع لاعبه وهو امر منطقي جداً خاصة انه لم يخطئ. وعليه سوف تتقدم إدارة الأهلي بشكوى صباح اليوم الاثنين الي لجنة الانضباط باتحاد الكرة تطالب فيها بتطبيق اللوائح والقوانين بشأن التجاوز الذي صدر عن الكابتن محمد فضل في حق لاعب الأهلي محمود كهربا في احتفالية الامس والاستناد الي شريط المباراة والعديد من الشهود الذين تواجدوا اثناء الواقعة. وفي ختام تصريحه أكد عبد الحفيظ على ان الأهلي سوف يتخذ كل الإجراءات ويذهب الي ابعد مدي للدفاع عن حقوق لاعبه المشروعة بما يتفق مع اللوائح والقوانين.