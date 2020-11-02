«العربى» توقع بروتوكول تعاون مع «GFK الألمانية» رائدة صناعة أبحاث المستهلكين فى العالم

قامت مجموعة العربى الرائدة فى صناعة الأجهزة المنزلية والكهربية بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة GFK الألمانية إحدى أهم الشركات المتخصصة فى دراسة وتحليل السوق حول العالم، وذلك بهدف الوصول لأفضل استفادة ممكنة من بيانات السوق وتكييفها لخدمة عملاء العربى بما يحقق توقعاتهم ورغباتهم من منتجات الشركة من حيث التكنولوجيا والسعر لتكون مجموعة العربى دائماً رائدة فى مواكبة التطورات فى السوق المصرى والأسواق الخارجية.

وأكد المهندس محمد محمود العربى، الرئيس التنفيذى لمجموعة العربى، أن أهم خطوة فى تسويق المنتجات هى دراسة آليات وتطورات السوق للبناء على أساسها احتياجات ورغبات العملاء بشكل موثوق به، وذلك للعمل على تحقيق توقعاتهم من المنتجات والخدمات التى تقدمها المجموعة وبذل الجهد لإرضائهم.

وأعرب «العربى» عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع شركة GFK الألمانية، مضيفاً أن هذه الخطوة تعتبر مهمة فى طريق تنفيذ استراتيجية مجموعة العربى والتى تسعى إلى تحقيق الأفضل دائماً لعملائها.

وقال بخيت نظير، مدير عام GFK مصر: على مدار أكثر من 85 عاماً، اكتسبت GFK ثقة عملائها فى جميع أنحاء العالم من خلال حل اسئلة تجارية مهمة لصانعى القرار حول المستهلكين والأسواق والعلامات التجارية ووسائل الإعلام. أضاف أن GFK تمتلك رؤية بيانات موثوقة إلى جانب قدرات الذكاء الاصطناعى المتقدمة والتى تعد ثورة فى عملية الوصول إلى التوصيات القابلة للتنفيذ فى الوقت المحدد للشريحة المستهدفة من العملاء والتى تدفع إدارات التسويق والمبيعات لاتخاذ القرارت المناسبة لعملائها وشركائها.

أضاف «بخيت»، أن مجموعة العربى تعد أحد أهم شركاء GFK فى مصر وفى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كما تمتلك سوقاً كبيرة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.