رئيس وزراء باكستان: هدفنا ألا تسمح حكومة أفغانية مستقبلية باستخدام التراب الأفغاني ضدنا

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مقابلة مع مجلة دير شبيجل الألمانية الأحد، إن بلاده ليس لديها تفضيلات معينة في أفغانستان وأن جل اهتمامها هو ألا تسمح حكومة أفغانية مستقبلية لأي دولة بأن تستخدم التراب الأفغاني ضد باكستان.

وأضاف خان أنه ناقش هذه المسألة مع عبد الله عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان وقلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي مشيرا إلى أن لا أحد بوسعه أن يتنبأ بمستقبل أفغانستان ومشددا على دور بلاده في عملية السلام في أفغانستان.

وتعتبر باكستان وجود الهند النشط في أفغانستان تهديدا لمصالحها الوطنية وطالما قالت إن الهند تستخدم التراب الأفغاني لشن هجمات على باكستان، ونفت كابول ونيودلهي هذه الاتهامات مرارا.

وأقامت كابول ونيودلهي علاقات وثيقة على مر السنين وكانت الهند داعمًا رئيسًا لأفغانستان على مدى العقدين الماضيين. ودفعت الخلافات بين الهند وباكستان على إقليم كشمير باكستان إلى اعتبار وجود نيودلهي في أفغانستان تهديدًا لأمنها القومي.