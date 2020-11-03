الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة من قبضة الحوثيين شمال البلاد

أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، بالسيطرة على مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في محافظة الجوف، شمالي البلاد.



وقال موقع الجيش "سبتمر نت"، إن قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية" تمكنوا من إحراز تقدم جديد شرق منطقة بير المرازيق شرق مدينة الحزم، مركز المحافظة".



وأشار الموقع إلى سيطرة الجيش على تباب الأضلع الممتدة من جبال ثمد إلى جبال الشهلا شرق بير المرازيق" بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية".



وأسفرت المعارك، حسبما أفاد الموقع،"عن مقتل وجرح العشرات من الميليشيا الحوثية، فيما تم إعطاب وتدمير آليات عسكرية مختلفة".



وفي سياق متصل، قالت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، إن طيران "العدوان"، في إشارة إلى طيران التحالف الداعم للشرعية، شن 6 غارات على منطقة اللبنات بمديرية الحزم.



ولم يعلن الحوثيون عن أي خسائر لهم جراء القصف أو المعارك في محافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية وأكبر المحافظات اليمنية من حيث المساحة.