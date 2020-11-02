 أردوغان يدعو لمكافحة «معاداة الإسلام» على غرار «معاداة السامية» - بوابة الشروق
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أردوغان يدعو لمكافحة «معاداة الإسلام» على غرار «معاداة السامية»

أردوغان
أردوغان
د ب أ
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 3:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 3:25 ص

 دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى مكافحة معاداة الإسلام على غرار مكافحة معاداة السامية.

جاء ذلك في رسالة مرئية إلى القمة التي أقيمت، اليوم الأحد، حول الإبادة الجماعية التي وقعت في مدينة "سربرنیتشا " البوسنية عقب الحرب العالمية الثانية.

وقال أردوغان: "يجب مكافحة معاداة الإسلام اليوم على غرار مكافحة معاداة السامية في أعقاب كارثة الهولوكوست"، حسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأشار الرئيس التركي إلى أن المسلمين الأوروبيين "يتعرضون لتمييز ممنهج، ويتم انتزاع حقوقهم وحرياتهم".

وتابع: "يجب أن يتوقف هذا المسار الخاطئ نظرا لتهديده مستقبل البشرية وثقافة التعايش بين المعتقدات".

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