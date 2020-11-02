 الحماية المدنية تسيطر على انفجار ماسورة غاز بعقار فى المعادي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحماية المدنية تسيطر على انفجار ماسورة غاز بعقار فى المعادي

انفجار ماسورة غاز
انفجار ماسورة غاز
محمد أبوعوف
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 2:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 2:30 ص

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق محدود شب إثر انفجار ماسورة غاز فى أحد العقارات بمنطقة المعادي، وأسفر الحريق عن إصابة حارس العقار تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا بنشوب حريق فى أحد العقارات بمنطقة المعادي وفور انتقال قوات الدفاع المدني بالتنسيق مع أجهزة الأمن التى فرضت كردونا امنيا وتبين انفجار ماسورة غاز واصابة حارس عقار وتم نقلة للمستشفى لتلقى العلاج وجارى الوقوف على ملابسات الحادث وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة.

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