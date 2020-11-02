رئيس جامعة جنوب الوادى: لا توجد أى تجاوزات فى تعيينات أوائل كلية الإعلام

أكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الجامعة التزمت بصحيح القانون واللوائح المنظمة لتكليف المعيدين بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بقنا، ولا توجد أى تجاوزات فى التعيينات كما يردد بعض الطلاب الخريجين للحصول على مكتسبات ليست من حقهم.

وأوضح أن الجامعة قامت بتكليف عدد ١٠ معيدين من خريجى العام ٢٠١٨ بكلية الاعلام، منهم ثلاث معيدين بقسم الإعلام الالكترونى، وثلاثة بقسم الإذاعة والتليفزيون، وثلاثة بقسم الصحافة، وواحد فقط بقسم العلاقات العامة.

وكشف " غرباوى" أن الخطة الخمسية لخريجى العام ٢٠١٩ كانت تشير إلى تعيين ٦ معيدين، بواقع ثلاث معيدين بقسم الإعلام الالكترونى، ومعيد واحد بكل قسم من الأقسام الأخرى، إلا أن هذه الخطة تم رفضها من التنظيم والإدارة بسبب محدودية أعداد الطلاب بكلية الإعلام مقارنة بأعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وبناء عليه تم تعديل الخطة لتصبح تعيين الأول من كل قسم بكلية الإعلام، وعليه تم توفير أربع درجات للكلية، ونظرا لقرار محكمة القضاء الإدارى باعتبار أن ترتيب الخريجين يكون على مستوى القسم أو الشعبة فى الكليات ذات الشعب الكثيرة أو الأقسام المختلفة، فقد تم ترشيح الأول على كل قسم ولم نتجاوز أى طالب فى تكليف الأوائل، وعليه من يعتقد أن له حق قد تم تجاوزه اللجوء إلى القضاء.