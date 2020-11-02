الجزائر تسجل 7 وفيات و302 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رصدت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الاثنين، 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 28 حالة عن حصيلة يوم أمس الأحد، ليصل بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 58 ألفا و574، منذ اكتشاف أول حالة نهاية شباط/ فبراير الماضي.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا عن تسجيل 7 وفيات جديدة بانخفاض حالتين عن اليوم السابق ليصبح بذلك مجموع الوفيات 1980.

كما أشار فورار إلى تماثل 182 حالة جديدة للشفاء، بما يرفع عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 40 ألفا و577. بالمقابل يتواجد 46 مصابا في العناية المركزة.