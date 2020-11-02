إصابة مدافع بايرن ميونيخ بفيروس كورونا

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أعلن بايرن ميونيخ عن إصابة مدافعه نيكلاس سولي بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الاثنين.

ونشر النادي البافاري بيانًا عبر موقعه الرسمي يعلن فيه إصابة سولي على النحو التالي: "يؤكد بايرن أن نتائج اختبار نيكلاس نسولي لفيروس كورونا جاءت إيجابية".

وأضاف: "مدافع الفريق بخير، ومتواجد حاليًا في المنزل، ودخل في الحجر الصحي".

إصابة صاحب الـ25 عامًا تأتي بعد أيام قليله من تعافي زميله سيرجي جنابري من فيروس كورونا، والذي أصيب مع المنتخب الألماني خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

وسيغيب الدولي الألماني عن مواجهة بايرن ميونخ أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل بايرن صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما يحتل ريد بول سالزبورج المركز الرابعة بعدما حصد نقطة وحيدة من مباراتين.