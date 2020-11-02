رئيس البريد: حريصون على التعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

أكد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، حرص الهيئة على فتح آفاق التعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات، بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين بما يتيح تطوير الخدمات الحالية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.



جاء ذلك خلال لقائه باللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف توطيد أواصر التعاون بين هيئة البريد وهيئة التأمين الاجتماعي، لإتاحة خدمات هيئة التأمينات عبر مكاتب البريد المنتشرة علي مستوي الجمهورية.



ورحب الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم لإتمام هذا المشروع الهام وإزالة جميع العقبات في سبيل تقديم خدمات التأمين الاجتماعي عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية للتيسير على المواطنين.



كما وجه رئيس البريد بعقد اجتماع عاجل بين مسؤولي تكنولوجيا المعلومات بالجهتين لتحديد جدول زمني للانتهاء من كافة أنظمة الربط الإلكتروني بين هيئة البريد وهيئة التأمين الاجتماعي لتقديم الخدمة للمواطنين على أكمل وجه.



وأشار إلى أن البريد المصري يحظى برصيد هائل من الثقة لدى كافة فئات المجتمع، ويتمتع بشبكة كبيرة من الفروع المنتشرة في كافة المحافظات والقرى والنجوع، مؤكدا الحرص على تقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات الحكومية والبريدية والمالية والمجتمعية المتكاملة التي تلبي معظم احتياجات المواطنين في كل مكان على أرض مصر.



من جانبه، أشاد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما وصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير مكاتب البريد وتحويلها من الشكل التقليدي إلى مراكز خدمات متكاملة للمواطنين، كما رحب بالتعاون المثمر بين الطرفين والذي يهدف في المقام الأول التيسير على المواطنين.

وأوضح عوض، أن استغلال منافذ هيئة البريد لتقديم خدمات هيئة التأمينات يهدف إلى إتاحة منافذ أكثر أمام المواطنين للحصول علي الخدمة للمساهمة في تخفيف الضغط على مكاتب التأمينات والتسهيل على المواطنين.



وأشار إلى أن هيئة التأمينات وضعت خطة عاجلة للانتهاء من تطوير وتحديث إلكتروني شامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواكبة التحول الرقمي بالدولة، وذلك ضمن إعادة هيكلة الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وذلك مع تحديد برنامج زمني لتنفيذ المنظومة الجديدة، والتي تهدف إلى توفير نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمي يتسم بالكفاءة في الخدمة ويلبي احتياجات المواطنين لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين في إطار الرؤية المستقبلية للهيئة.