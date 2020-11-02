سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكن رجال الإنقاذ في أزمير التركية خلال ليل الأحد، من إنقاذ رجل يبلغ 70 عاما من تحت أنقاض البناية المقيم بها؛ حيث أمضى 34 ساعة تحت الأنقاض.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن فرهتين كوكا وزير الصحة التركي، أن الرجل الذي يدعى "أحمد ستيم"، قال خلال عملية إخراجه من تحت الأنقاض إنه لم يفقد الأمل أبدا.

وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية، يستمر العمل في إخراج الضحايا من تحت 9 مبان بولاية أزمير، إذ تم الدفع بقرابة 6000 من رجال الإنقاذ.

وصرح فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي، بأن الفرصة قائمة لإنقاذ حياة الكثيرين إذا تم العثور عليهم خلال الـ3 أيام القادمة.

وبلغت قوة الزلزال الذي ضرب الأراضي التركية قرب سواحل بحر إيجا وبعض الأراضي اليونانية أيضا 6.9 ريختر، بحسب مؤسسة كانديليا التركية المختصة برصد الزلازل.

كما تسبب الزلزال بوقوع تسونامي صغير على السواحل التركية، ومقتل 51 شخصا وجرح نحو 900 في تركيا، ومقتل شخصين وجرح 19 بجزيرة ساموس اليونانية.