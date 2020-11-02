مقتل 19 شخصا في هجوم بجامعة كابول

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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة 22 آخرين، بعد أن اقتحم ثلاثة مسلحين حرم جامعة كابول.

وتبادلوا إطلاق النار مع القوات الخاصة الأفغانية لست ساعات.