 مقتل 19 شخصا في هجوم بجامعة كابول - بوابة الشروق
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مقتل 19 شخصا في هجوم بجامعة كابول

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 3:59 م | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 3:59 م

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة 22 آخرين، بعد أن اقتحم ثلاثة مسلحين حرم جامعة كابول.

وتبادلوا إطلاق النار مع القوات الخاصة الأفغانية لست ساعات.


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