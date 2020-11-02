طلاب مدارس فرنسا يقفون دقيقة حدادا على المدرس الذي قُتل في باريس

وقف المدرسون والطلاب في المدارس في أنحاء فرنسا دقيقة صمت الساعة الحادية عشر صباحا بالتوقيت المحلي ( 1000 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين حدادا على المدرس صامويل باتي، المدرس الذي قٌتل عقب أن استخدم رسوما كارتونية للرسول محمد خلال درس حول حرية التعبير.

وأثار قتل باتي على يد شاب انتظره خارج المدرسة في 16 أكتوبر الماضي صدمة في فرنسا، ودفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتكثيف اتخاذ إجراءات صارمة ضد النشاط المتطرف.

ولكن هذا الأمر أدى أيضا لاندلاع مظاهرات غاضبة ضد فرنسا في عدد من الدول الاسلامية، ودعوات إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.

وطالب ماكرون في رسالة نٌشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الشباب بمناقشة الأحداث فيما بينهم.

وأضاف: "خطة الإرهاب هي زرع الكراهية، وتأليب كل منا ضد الآخر، وبث الخوف"، وقال: "ردنا على ذلك هو الحب والاحترام والحرية".

وانضم رئيس الوزراء كاستيكس ووزير التعليم جان ميشيل بلانكي للطلاب والمدرسين في مدرسة باتي في ضاحية باريس، في أول أيام الدراسة بعد عطلة الخريف.