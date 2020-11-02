وزيرة الصحة تؤكد: لدينا كل المستلزمات الطبية والأدوية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك متابعة دقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإشراف من الخطوات التنفيذية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالنسبة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن الوزارة رفعت الاستعدادات وأعادت البرامج التدريبية، لافتة إلى إعادة ضخ أجهزة التنفس وأسطوانات الأكسجين.

وأكدت أن مصر لديها كل المستلزمات الطبية والأدوية، متابعة: «مصر قامت بدورها على المستوى المحلي والعالمي بالنسبة لأزمة كورونا وهناك تقدير لهذا الدور».

وشددت وزيرة الصحة على العودة للالتزام بالإجراءات الاحترازية كما حدث بداية الجائحة، مؤكدة أن التخلص من الكمامة يجب أن يتم بشكل آمن ومباشر؛ لأنها مصدر عدوى.

ولفتت إلى أن مبادرات الرئيس للصحة الخاصة بالسيدات والأمراض المزمنة والكشف المبكر على الاعتلال الكلوي والأنيميا والتقزم والسمنة أمر تاريخي في العالم، منوهة إلى أن الأمراض المزمنة تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية.