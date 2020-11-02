إغلاق مراكز الاقتراع على تعديل الدستور بالجزائر وبدء فرز الاصوات

أغلقت عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي من مساء اليوم الأحد، في الجزائر، مراكز التصويت الخاصة بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.

وقال مراسلو الإذاعة الجزائرية الحكومية إن عملية الفرز انطلقت في مختلف مراكز التصويت وسط احترام صارم للبروتوكول الصحي الذي وضعته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن تسجيل حضور بنسبة 44ر18 في المئة على المستوى الداخلي، أما الجالية بالخارج فقد بلغت النسبة 43ر4 في المئة لتكون النسبة الاجمالية للمشاركة 87ر22 بالمئة حتى الخامسة مساء اليوم الأحد.