أوكرانيا تسجل 6 آلاف و754 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات الصحية في أوكرانيا اليوم الإثنين تسجيل 6 آلاف و754 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع اجمالي عدد الحالات إلى 402 ألف و194 حالة.

ووفقًا للخريطة التفاعلية لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، فإن 69 مريضاً بكورونا توفوا متأثرين بالعدوي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل ألفان و327 مريضاً آخر للشفاء التام خلال الفترة نفسها، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية على موقعها الإلكتروني.

وفي المجمل، سجلت أوكرانيا 7375 حالة وفاة و163 ألفا و768 حالة شفاء منذ بداية ظهور الوباء على أراضيها.