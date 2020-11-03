القبض على شخص يحتمل تورطه في إطلاق رصاص في قلب العاصمة النمساوية

وبحسب ما تم نقله عن متحدثة باسم الوزارة، فإن إحدى الرصاصات اصابت شرطيا بالقرب من ساحة السويد (شفيدنبلاتس) فأحدثت له إصابات بالغة.

وأضافت المتحدثة أنه لم يتم التأكد بعد مما إذا كان المعبد اليهودي القريب من مكان الحادث، هدفا للهجوم.

ولا تزال ملابسات الواقعة غير معروفة، كما أنه لا يزال من غير المحدد بعد ما إذا كان وراء الهجوم شخص واحد أو عدة اشخاص.

وكانت مقاطع فيديو، بثتها محطة (أوإي 24"، أظهرت قناصا مقنعا يطلق رصاصتين على الأقل في شارع مفتوح.

وفي مقطع آخر بركة دماء كبيرة قبالة أحد المطاعم.

وكتب اوسكار دويتش، رئيس الجالية الإسرائيلية في النمسا، على تويتر أنه لا يمكن قول شيء في الوقت الراهن حول ما إذا كان معبد المدينة واحدا من أهداف الهجوم " لكن الثابت هو أن كلا من المعبد والمبنى الإداري الخاص به كانا لا يعملان وكانا مغلقين وقت إطلاق أول الرصاصات".

وكانت الشرطة النمساوية أعلنت على تويتر في وقت سابق من مساء اليوم عن إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق رصاص في قلب العاصمة فيينا مرجحة وقوع هجوم على معبد يهودي.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه)، قالت وزارة الداخلية النمساوية إن ما حدث إما أن يكون هجوما إرهابيا أو حادث قتل عشوائيا، ويُعْتَقَد بمقتل أحد الجناة فيما تمكن آخر من الفرار على الأرجح.

ورجحت السلطات النمساوية وقوع هجوم على معبد يهودي وكتبت الشرطة على تويتر " نحن منتشرون بكل القوات المتاحة، من فضلكم تجنبوا الساحات العامة في المدينة".

وقد لاذ العديد من الأشخاص، الذين كانوا متواجدين في الطريق، وهم مذعورون.

وناشدت الشرطة الجمهور عدم رفع فيديوهات أو صور عن الحادثة وقالت " لا تنشروا فيديوهات أو صورا في وسائل التواصل الاجتماعي لأن ذلك يهدد قوات الأمن والسكان المدنيين أيضا".