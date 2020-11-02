وزير الأوقاف: نسعى للتحول الرقمي لتنفيذ المهام بدقة وكفاءة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة تسعى للتحول الرقمي والميكنة وتحديث الهيكل الإداري بها، بما يسهم في تنفيذ المهام بجميع مفاصل العمل القيادي والإداري والفني بدقة وكفاءة عالية.



وناقش جمعة مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الاثنين، تحديث الهيكل الإداري للوزارة، وميكنة نظم الامتحانات بها.



وأشار إلى أنه قام بإهداء رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نسخة من كتاب الله (عز وجل)، وبعض إصدارات الوزارة، تقديرًا لجهوده وتعاون سيادته المثمر في تطوير الهيكل الإداري بالأوقاف.