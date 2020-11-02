كثيرا ما يؤدي التشهير والتوبيخ العلني للطفل إلى سلوك متنمر لديه، وكثيرا ما يُلحق ضررا كبيرا في شخصيته؛ وذلك لأن عقل الطفل مثل الطين يشرب ما يراه، فإذا كان الأبوان يقومان بتوبيخه في الأماكن العامة، فقد يفعل نفس الشيء بين أقرانه، وذلك كطريقة للتنفيس عن إحباطه الذي يريد تجنبه بأي ثمن.

ونشر موقع "نيوز سفن تريندز" 5 أسباب لعدم قيام الآباء بتوبيخ الأبناء في العلن.

• إحراج هائل

يمكن أن يكون توبيخ الأطفال في الأماكن العامة، خاصة مع وجود متفرجين حولهم، أمرًا محرجًا كبيرًا للطفل، وذلك لأنه يشعر بالحرج والكسوف مثل البالغين؛ لذلك يجب تجنب مهاجمة الأطفال علنًا.

• فقدان الثقة

تعتبر الثقة هي الأساس لأي علاقة، وعندما يتعلق الأمر برابطة الوالدين والطفل يجب أن يرعاها الأبوين بعناية، وذلك لأن الطفل إذا رأى أنه يتم توبيخه وتأنيبه في الأماكن العامة، حتى لو كان ذلك بسبب أمر بسيط، فقد يبدأ في فقدان ثقته في نفسه وفي الآخرين، ويخفي حقيقة الأشياء ويصبح متمردا وقد يبدأ في الرد على أحد الوالدين.

• التأثير على الصحة العاطفية

يجب أن يخبر الآباء الطفل أنه لا ينبغي له تكرار الخطأ نفسه مرة أخرى، وذلك عن طريق التحدث معه بأدب أو توبيخه على انفراد، حيث لن يؤدي التشهير العلني إلا إلى شعور الطفل بالحزن والإحباط والغضب.