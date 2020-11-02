إيطاليا تشدد إجراءات مكافحة فيروس كورونا في ظل تزايد أعداد الإصابات

ذكرت وسائل إعلام إيطالية اليوم الأحد، أن الحكومة تعتزم تشديد الإجراءات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، في ظل تزايد أعداد إصابات كورونا بصورة سريعة.

وذكرت وكالة الأنباء الايطالية (أنسا) أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، يعتزم أن يدلي ببيان أمام البرلمان في روما غدا الاثنين، ثم سوف يصدر مرسوما بشأن القيود الجديدة.

ومن جانبه، قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": "أمامنا 48 ساعة لمحاولة بدء تنفيذ إجراءات التشديد".

وبحسب تقارير وسائل الإعلام، فإنه من المخطط بدء عمليات إغلاق إقليمية في النقاط الساخنة من حيث انتشار فيروس كورونا، مثل لومباردي، وفي المدن الكبرى مثل نابولي وجنوة. كما يمكن أن يتم تقييد السفر بين الأقاليم بصورة كبيرة.

وقد سجلت الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 60 مليون نسمة، 31 ألفا و758 حالة إصابة جديدة ونحو 300 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة أمس السبت.

وسجلت البلاد ، اليوم الأحد، أكثر من 29 ألفا و900 إصابة جديدة وأكثر من 200 وفاة إضافية.