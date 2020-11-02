الرئاسة اللبنانية: التشاور مستمر في شأن تشكيل الحكومة بين عون والحريري حصرا

أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد، تُجرى حصرا بين رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وأنه لا يوجد أي طرف ثالث في هذه المشاورات المستمرة حتى الآن.

وذكرت الرئاسة اللبنانية ،في بيان لها اليوم: "تناقلت وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة صباح اليوم معلومات حول الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، وذهب بعض هذه الوسائل إلى حد إدراج تفاصيل حول توزيع الحقائب وأسماء بعض المرشحين للتوزير وغيرها من المعلومات التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة".

وأضاف البيان الرئاسي: "يؤكد مكتب الاعلام أن التشاور في شأن تشكيل الحكومة يتم حصرا، ووفقا للدستور، بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ولا يوجد أي طرف ثالث في المشاورات، ولا سيما النائب جبران باسيل، علما بأن هذه المشاورات لا تزال مستمرة بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا".

وكانت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم قد حمّلت صهر رئيس الجمهورية رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، المسئولية عن التعطيل المفاجىء الذي أصاب مسار تشكيل الحكومة، رغبة منه في الحصول على "الثُلث المعطل" وحقائب وزارية بعينها في التشكيل الوزاري الجديد، مشيرة إلى أن "باسيل" جعل رئيس الجمهورية يتراجع عن موافقته السابقة على طرح الحريري بتشكيل حكومة مصغرة من 18 وزيرا تعتمد مبدأ المداورة في تولي الحقائب الوزارية بين الطوائف.