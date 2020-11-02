نادية مصطفى تختتم فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية

اختتمت منذ قليل الفنانة نادية مصطفى، حفل افتتاح فعاليات الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، حيث قدمت أغنيتي "مسافات" من كلمات مصطفى الشندويلي وألحان محمد سلطان، و"بكره تعرف" من كلمات عمر بطيشة وألحان محمد سلطان.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم انطلاق الفعاليات مع الحرص على كافة الإجراءات الاحترازية على هامش الحفل.

دشن الحفل بعزف السلام الوطني، بقيادة المايسترو سليم سحاب، وتقديم جاسمين طه زكي.

واستقبلت الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، روادها بحفل غنائي قصير لمركز تنمية المواهب، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ودكتور مجدي صابر رئيس المهرجان ورئيس دار الأوبرا المصرية.

وقامت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس المهرجان الدكتور مجدي صابر، ومدير المهرجان جيهان مرسي، بتكريم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر بخيت بيومي، الذي ألقى قصيدة بمناسبة تكريمه قال فيها: "أخيرا بيكرموني.. ستين سنة في الفن بتفن ولا بتون وللجمال بتحن.. أخيرا بيكرموك يا بخيت.. شكرا لمصر الأم.. أخيرا بيكرموك يا بخيت.. يلا روح بقى يا بخيت"، وتكريم أعضاء فرقة الاصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى، المطربة مني عبد الغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان.

بالإضافة إلى تكريم عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي، المطرب ماهر العطار، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع، عازف الكمان الدكتور محمد القطب، فنان الخط العربى مصطفى عمرى الذى يقام معرضاً لابداعاته بقاعة صلاح طاهر .

كما تم تكريم عمالقة الفن محمد سلطان، وحلمي بكر، وجمال سلامة، وقام المهرجان بإهدائهم أوبريت "تحيا الموسيقي العربية"، من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان زياد الطويل، وتوزيع يحيى الموجي، ومن غناء نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سوما، أحمد عفت، إيمان عبد الغني، آيات فاروق، غادة آدم، ياسر سليمان، سارة سحاب، أميرة أحمد، مي حسن، وتم تقديمها تحت قيادة المايسترو سليم سحاب.

وشمل الحفل فقرة غنائية للفنان أحمد إبراهيم، حيث قدم أغنية "اتقدم" من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان جمال سلامة، وفقرة لفنانة سوما التي قدمت أغنية "قال جاني بعد يومين" من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان جمال سلامة، والفنانة عبد الغني التي قدمت أغنيتي "محمد رسول الله" من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان جمال سلامة، و"على عيني" من كلمات عبد السلام أمين وألحان حلمي بكر، والفنانة مي حسن التي قدمت أغنية "أمي" من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان جمال سلامة.

وقدم الفنان أحمد عفت أغنيتي "المدن" من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان جمال سلامة، و"يا ريتك معايا" من كلمات مجدي نجيب وألحان محمد سلطان، والفنانة أميرة أحمد التي قدمت أغنية "المصريين أهما" من كلمات صلاح جاهين وألحان جمال سلامة، والفنانة سارة سحاب التي قدمت أغنية "حبايب مصر" من كلمات مصطفى الضمراني وألحان حلمي بكر.

إلى جانب تقديم الفنان ياسر سليمان أغنية "عرباوي" من كلمات حسن أبو عتمان وألحان حلمي بكر، والفنانة آيات فاروق التي قدمت أغنية "فاكرة" من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان حلمي بكر، وذلك تحت قيادة المايسترو سليم سحاب.

وشهد مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)، حفل غنائي للفنان مدحت صالح، بمشاركة عازف البيانو الفنان عمرو سليم، إلى جانب فقرات غنائية لكلا من الفنانين أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، وليد حيدر، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر.

وقدمت فرقة الموسيقى العربية للتراث، حفل افتتاح الدورة الدورة الـ29 ، على مسرح معهد الموسيقى العربية، حيث يشمل الحفل فقرات غنائية لكلا من الفنانين أحمد محسن، محي صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولي، أنغام مصطفى، مازن عادل، أحمد الوزيري، وذلك تحت قيادة المايسترو فاروق البابلي.

يشار إلى أن الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، تقام في الفترة بين 1 إلى 10 نوفمبر الجاري، وتضم 28 حفل على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، بمشاركة 93 فنان من 5 دول، إلى جانب تكريم 12 شخصية أثرت في الساحة الفنية.