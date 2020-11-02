سمكة قرش تهاجم راكب أمواج مراهق على شاطئ أسترالي

يرقد مراهق أسترالي في المستشفى بعد أن تعرض للعض من سمكة قرش على شاطئ شهير لركوب الأمواج في ولاية نيو ساوث ويلز شرقي أستراليا في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع في حوالي الساعة السادسة صباحًا عندما كان الفتى البالغ من العمر 13 عاما يمارس رياضة ركوب الأمواج في تاون بيتش في بورت ماكواري.

وقال رئيس المنقذين جيمس تورنهام، الذي كان على الشاطئ عندما عالج المسعفون المراهق ، إن الإصابات لا تمثل خطرا على حياة المراهق.

وأوضح تورنهام أن الفتى أصيب في كاحله علاوة على عضة صغيرة في إصبعه وكان في حالة صدمة.

وقالت متحدثة باسم الإسعاف في نيو ساوث ويلز إن راكب الامواج الصغيرحالته مستقرة ويتمتع بـ "معنويات جيدة إلى حد ما".

ويعتقد أن القرش كان قرش حيد صغير أو قرش ثور.

ويعتبر هذا ثاني هجوم لسمك القرش على ماكواري هذا العام.

ففي أغسطس الماضي تعرضت امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا للعض من سمكة قرش وجرحت في ساقها.

وأنقذها زوجها الذي قفز على ظهر سمكة القرش التي يبلغ طولها ثلاثة أمتار ولكمها حتى تركت المرأة.

يشار إلى أن هذا العام أحد أسوأ السنوات التي تشهدها أستراليا من حيث عدد هجمات أسماك القرش. وحتى الآن، وقعت سبع هجمات قاتلة لأسماك القرش في المياه الأسترالية في عام 2020، وفقًا لملف هجوم أسماك القرش في حديقة حيوان تارونجا.