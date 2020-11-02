ملك تايلاند يصف البلاد بأنها أرض الحل الوسط في خضم تفاقم الاحتجاجات

في مواجهة أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات، وصف ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن البلاد بأنها "أرض الحلول الوسط" في تعليق عام نادر، بعد أشهر من اندلاع مظاهرات في تلك الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تصريحات ملك تايلاند جاءت ردا على سؤال لقناة 4" نيوز "البريطانية بشأن ما إذا كان هناك مجال لحل وسط، في خضم الاحتجاجات.

وبينما يطالب آلاف المحتجين في تايلاند بإصلاح النظام الملكي، قال الملك لقناة" 4 نيوز"، وشبكة "سي إن إن" الأمريكية في مقابلة حصرية إننا "نحبهم على الرغم من ذلك"، وتايلاند هي "أرض الحل الوسط "، قائلا إنه قد يكون هناك سبيل للخروج من أشهر طويلة من الخلاف السياسي.

في استطلاع للرأي نشرته جامعة سوان دوسيت في بانكوك قبل أسبوع، قال أكثر من 62 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع إن السخط على رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا كان سببا رئيسيا للمظاهرات الأخيرة.

وتتزايد حالة الغموض السياسي في تايلاند في ظل الاحتجاجات واسعة النطاق، ما جعل العملة التايلاندية البات وسوق الأسهم يسجلان أسوأ أداء في آسيا هذا العام من حيث القيمة بالدولار الأمريكي.

كما يضغط المحتجون من أجل وضع دستور أكثر ديمقراطية واخضاع ملك البلاد لقدر أكبر من المحاسبة .