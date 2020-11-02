التربية والتعليم بأسوان تنفي صحة إصابة طالبين بكورونا

نفت مديرية التربية والتعليم بأسوان واقعة إصابة طالبين بمدرسة محمد صالح حرب بفيروس كورونا، واصطحابهم عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى.



وذكرت مديرية التربية والتعليم بأسوان -في بيان صادر مساء اليوم الاثنين ردًا على ما أثير حول الواقعة- أن ما تم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة، وأن واقعة دخول سيارة الإسعاف للمدرسة تعود إلى يوم السبت الماضي، حيث أُصيبت طالبة بحالة إغماء، قامت على إثرها المدرسة بطلب سيارة الإسعاف، والتي قامت بنقل الطالبة إلى المستشفى، وتم تشخيص حالة الطالبة بهبوط في الدورة الدموية، مؤكدة خلو جميع مدارس المديرية من أي حالات كورونا.



وأهاب وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان الدكتور السيد الفيومي برواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نقل الأخبار، حيث تسببت مثل هذه الأمور في حالة من البلبلة بين أفراد المجتمع.