الانتخابات الأمريكية 2020: المعركة بشأن مستقبل أمريكا بدأت بالفعل سواء فاز ترامب أو بايدن

لم يتبق سوى يوم على إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، ولا يمكن إلا لعدد قليل من الأشخاص أن يقولوا بيقين حقيقي ما إذا كان سوف يتم انتخاب الرئيس الحالي دونالد ترامب لولاية ثانية أو سوف يخسر بفارق ضئيل من الأصوات أمام نائب الرئيس السابق جون بايدن أو سوف يمنى بهزيمة منكرة، حيث يتجه الناخبون، الجدد والقدامى، بأرقام قياسية لإبعاده عن البيت الابيض.

ويقول الكاتب ديفيد كين، عضو مجلس مركز ناشونال انتريست الأمريكي إن استطلاعات الرأي ما زالت تظهر أن بايدن يحرز تقدما بشكل كبير ولكنه يتضاءل، وعندما يتم فرز الأصوات بشكل نهائي، فإن نتيجة هذه الانتخابات مثل نظيرتها عام 2016، ربما تتوقف على عدد قليل من الأصوات في عدد صغير من الولايات، أو ربما لا يحدث ذلك.

وأضاف كين في تقرير نشرته مجلة ناشونال انتريست الأمريكية أن الحقيقة هي أنه لا يمكن لأحد أن يكون متأكدا حقا حتى في هذا الوقت المتأخر مما إذا كان يمكن التعويل كثيرا على استطلاعات الرأي هذا العام – وليس السبب وراء ذلك هو أن القائمين باستطلاعات الرأي "يكذبون" حسبما يقول بعض مؤيدي ترامب ولكن لأن من المستحيل فعليا التكهن إلى الحد الذي يقترب من درجة اليقين بشأن من سوف يصوت وما إذا كانت المشاركة الديموجرافية التاريخية أو أنماط التصويت تعني الكثير في مثل هذه الأوقات الاستثنائية.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الانتخابات سوف تشهد إقبالا لا نظير له منذ عام 1908.

وفي السنوات الأخيرة، واجه القائمون على استطلاعات الرأي المزيد من الصعوبات في عملهم للتوصل إلى نتائج موثوق بها.

ويرجع سبب المشاكل التي يواجهونها يرجع إلى عدم القدرة على جمع عينة تمثيلية دقيقة عندما يتمكن الأشخاص من الاحتفاظ بنفس رقم الهاتف عندما ينتقلون من موقع إلى آخر، وللزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يرفضون ببساطة الإجابة على أسئلة يطرحها قائم باستطلاع رأي .

ثم هناك أولئك الناخبون الذين يشير إليهم المتخصصون في العلوم السياسية على أنهم "خجولون" - وهم الناخبون الذين لا يعترفون علانية بدعم مرشح أو قضية لا تعتبرها شخصيات النخبة، التي تبت في مثل هذه الأمور، صحيحة من الناحية السياسية.

وأخيرا، هناك الحقيقة التي مفادها أن العينات التي تم جمعها من قوائم الناخبين لا تشمل ناخبين "جدد" أو ناخبين لأول مرة في عام يشهد إقبالا متزايد.

وهذا الأمر صحيح بالنسبة للسباقات الانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ التي ستحدد السيطرة على المجلس، كما أنه صحيح بنفس القدر بالنسبة للسباق الرئاسي. وقبل أسبوعين، بدا من المحتمل فوز المنافسين الديمقراطيين في سباقات في أيوا ونورث كارولينا وأريزونا.

وربما لا يزال بإمكانهم الفوز بهذه الولايات لكن جميعهم الآن في إطار هامش الخطأ، وهى درجة الخطأ في النتائج المستقاة من استطلاع أراء العينة العشوائية، ويتجنب أولئك الذين طرحوا هذه التنبؤات المبكرة الكشف عن آرائهم.

الحقيقة الماثلة هي أن البلاد اليوم منقسمة على نحو متساوٍ وعميق، مثلما كانت قبل أربع سنوات. ولن يتغير هذا الوضع بصرف النظر عن الحزب الذي سوف يبزغ نجمه غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، أو عندما يؤكد فرز الأصوات في النهاية أنه الفائز.

على النقيض تماما، سوف يشعر الخاسرون بأن الناخبين خذلوهم وتعرضوا لمعاملة غير عادلة وسوف يدفعون بالقول بأن الفائزين كذبوا وسرقوا انتخابات ما كان يجب أن يفوزوا بها. في الماضي، كان يُنظر إلى الانتخابات العامة بوصفها وسيلة لتوحيد البلاد، ولكن من المرجح أن تفعل هذه الانتخابات العكس.

وكل هذا الاضطراب هو انعكاس للانقسام الحزبي والأيديولوجي الكبير خلال العقد الماضي أو نحو ذلك. ويتحدث مسؤولو الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن اختلافات حقيقية للغاية في الطريقة التي سوف يحكمون بها البلاد.

وولت الأيام التي كان يقال قيها القول أن "لا شىء يستحق الخلاف بين الحزبين". إضافة إلى ذلك، فإنه من غير المرجح احتمال حدوث أي مصالحة على المدي القصير حتى، وفي حالة ظهور توافق سياسي جديد؛ توافق من الصعب أن تسفر عنه حملات تتفادى أي مناقشات حقيقية من أجل شن هجمات شخصية.

والحقائق الماثلة هي أن اليسار المتشدد يستعد بالفعل بشكل علني لنقل مطالبه إلى الشارع بغض النظر عن الفائز، ليواصل هجماته على دونالد ترامب أو إرغام جو بايدن وآخرين على الرضوخ لإرادته.

ومن المرجح أن يجد الأمريكيون، الذين يتوقون إلى رؤية ما وصفه الرئيس وارن هاردينج بالعودة إلى "الحالة الطبيعية والسوية" بعد صدمة حرب عالمية وجائحة قبل أكثر من مئة عام، أن كل ما يعرّفه المرء بالحالة الطبيعية لن يتحقق قريبا بعد انتخابات هذا العام.