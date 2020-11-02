مسئول يمني يحذر من كارثة بيئية بسبب خزان نفط

حذر أوس العود، وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الاثنين، من النتائج الكارثية التي قد يتسبب بها خزان النفط "صافر"؛ بسبب عرقلة الحوثيين وصول الفريق الفني لصيانة الخزان.



وقال العود، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، إن الوضع الذي يمر به خزان النفط العائم في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة يزداد سوءً كل يوم بسبب عرقلة المليشيا الحوثية للفريق الفني لأعمال الصيانة بشكل عام.



وحمّل مليشيا الحوثي مسئولية عرقلة أعمال الصيانة، وتأخير عملية إفراغ الخزان والتي تتم تحت إشراف فريق الأمم المتحدة، مضيفًا أن تلك العراقيل التي تفتعلها المليشيا الحوثية ستتسبب بنتائج كارثية.



وأوضح أنه في حال استمرار التصرفات الحوثية فإنها ستؤدي إلى كوارث بيئية مخيفة سيصعب على العالم التعامل معها، ومنها القضاء على التنوع البيولوجي والبيئي في أكثر من 100 جزيرة يمنية على البحر الأحمر.



ويهدد خزان النفط العائم "صافر"، بتسرب أكثر من مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، ما قد يسبب أكبر كارثة بيئية.