قال الإعلامي عمرو أديب إن الشهرين المقبلين سيكونان من الأصعب على الأجهزة الأمنية حول العالم، مشيرًا إلى أن عام 2020 سيئ وأسود، وخاصة مع بداية أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن الأيام المقبلة ستكون الأصعب، قائلًا إن العالم يشهد تطورات مؤلمة يومًا بعد يوم؛ ما بعد أزمة «كوفيد - 19».

وتابع: «ربنا يستر وتمر كل الأشياء الكريهة من التطرف والإرهاب وإهانة الأديان والرموز، كل العيوب الإنسانية والموبقات أصبحت موجودة، وعلينا التركيز على علاج فيروس كورونا وتوفير بيئة أفضل وأماكن صحية للحياة ومساعدة الدول الفقيرة والتنمية والقضاء على الجوع».

وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن إصابة ضابط شرطة بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في وسط فيينا، لافتة إلى اعتقال مشتبه به بشأن الحادث.

وقال رئيس الطائفة اليهودية في النمسا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه «ليس واضحًا ما إذا كان معبد فيينا والمكاتب المجاورة هدف إطلاق النار»، مشيرًا إلى أنها «كانت مغلقة في ذلك الوقت».

وأفادت صحيفة «كرونين زيتونغ» النمساوية، مساء اليوم الاثنين، بوقوع هجوم على كنيس يهودي وإطلاق نار في وسط العاصمة فيينا.