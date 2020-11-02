فيروس كورونا: إضراب متعهدي الجنازات في إسبانيا مع زيادة معدلات الإصابة والوفاة

وأصبحت النمسا والبرتغال، يوم السبت، أحدث دولتين تعلنان قيود إغلاق جديدة.

وشارك العمال في دور الجنازات في جميع أنحاء إسبانيا في إضراب يوم الأحد، الذي تزامن مع يوم عيد كل القديسين، حيث تزور العائلات عادة قبور أحبائهم.

وقالت إحدى دور العزاء في العاصمة مدريد لوكالة فرانس برس للأنباء إنها بحاجة إلى ما بين 15 و20 موظفاً إضافياً للتعامل مع ارتفاع عدد الوفيات. وأعلنت وزارة الصحة يوم الجمعة تسجيل 239 حالة وفاة جديدة في يوم واحد.

وفي مارس، كانت مراسم دفن الموتى تتأخر حوالى أسبوع تقريباً، وحدثت عمليات حرق لجثث في مدن تبعد مئات الأميال من الأماكن المأهولة، حيث واجهت دور الجنازات صعوبات في تلبية طلبات دفن الموتى.

وسجلت إسبانيا أكثر من 1.1 مليون إصابة 35800 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس، وفقاً لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

وفي فرنسا، ردّ وزير الداخلية جيرالد دارمانين بشدة على تقارير أفادت بأن مجموعة من الطلاب في مدرسة الشرطة الوطنية في نيم نظموا حفلة سرية في مبنى المدرسة الأسبوع الماضي.

ووصف دارمانين التقارير بأنها "غير مقبولة على الإطلاق". وقال "إذا تأكد هذا، فإنّ التلاميذ المسؤولين لن يكونوا جديرين بارتداء الزي الرسمي وسيتم استبعادهم".

وجاءت هذه الأنباء فيما سجلت فرنسا 46290 حالة إصابة خلال 24 ساعة، بعد يوم من تسجيل 35641 حالة. وتوفي 231 شخصاً خلال الفترة نفسها، ليرتفع العدد الإجمالي في فرنسا إلى 37019.

في الوقت نفسه، تعمل إيطاليا على تسريع الاستعدادات لفرض المزيد من القيود لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وسجلت إيطاليا يوم السبت 31758 حالة إصابة بالفيروس، وهو رقم قياسي جديد لعدد الإصابات المسجلة في يوم واحد.

وحذّر وزير الصحة روبرتو سبيرانزا من أنّ الإغلاق على مستوى البلاد بأكملها يبدو أنه الأسلوب الوحيد لمنع ازدحام أجنحة المستشفيات بمرضى فيروس كورونا.

وفي مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا، قال سبيرانزا إنّ معدل انتقال العدوى يرتفع على نحو "مرعب".

وتسري قيود بالفعل في إيطاليا، حيث قررت السلطات إغلاق دور السينما والمسابح والمسارح وصالات الألعاب الرياضية.