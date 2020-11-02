ذكرت مصادر في أفغانستان، أن مجموعة من المسلحين، تردد أنهم ثلاثة، اقتحموا جامعة كابول صباح اليوم الاثنين، إذ غادر طلاب الجامعة المجمع التعليمي بعد ورود أنباء عن وقوع تبادل لإطلاق نار داخل المجمع.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" التليفزيونية الافغانية عن الشرطة القول، إن قوات الأمن انتشرت في مكان تبادل إطلاق النار.

ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية الأفغانية سماع دوي إطلاق نار داخل المبنى الجامعي الواقع في العاصمة الأفغانية بالمنطقة الشرطية الثالثة.

وقال المتحدث باسم الوزارة طارق اريان، إن القوات الأمنية الأفغانية تتابع الموقف عن كثب، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال مسؤول أمني آخر، إن الشرطة قامت بتطويق المنطقة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

ومن ناحية أخرى، أعلنت شرطة كابول، في بيان لها إصابة أحد أفراد قوات الامن وشخص مدني آخر، في انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية في حوالي الساعة 0735 من صباح اليوم الاثنين في منطقة "خواجا سابز بوش" بمدينة كابول.

ولم يذكر البيان الذي نقلته "طلوع نيوز"، مزيدا من التفاصيل بشأن الانفجار، كما لم تعلن أي جماعة، ومن بينها طالبان، عن مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وقالت المصادر، إن الانفجار وتبادل إطلاق النار، وقعا بينما كان هناك مسؤولون أفغان وإيرانيون يقومون بافتتاح معرض للكتاب في جامعة كابول، بحسب "طلوع نيوز".