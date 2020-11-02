وزيرة الصحة: ثلث إصابات كورونا لأشخاص فوق الـ50 عاما

شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في التعامل مع فيروس كورونا، معلقة: «أبسط حاجة وأحسن اختراع الكمامة وغسل اليدين».

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن ثلث إصابات «كوفيد - 19» بمصر لأشخاص أعمارهم تتجاوز الـ50 عامًا، مؤكدة أن 85% من الحالات يتم علاجها منزليًا.

وأشارت إلى وجود زيادة طفيفة وبسيطة جدا في دخول إصابات كورونا إلى المستشفيات، قائلة: «زيادة متوقعة طالما الزيادات مرحلية أو تدريجية، والخوف من الإصابات المفاجئة».

ونوهت إلى أن الإغلاق الشديد حول العالم؛ بسبب أزمة كورونا أدى إلى تجاهل برامج التطعيمات في العالم، والأمراض المزمنة والوفيات منها، والانتحار نتيجة العوامل النفسية والعنف الأسري.