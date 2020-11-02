 وزير الداخلية يكرم أمين شرطة المرور لتعامله الرشيد في واقعة طفل المعادي - بوابة الشروق
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وزير الداخلية يكرم أمين شرطة المرور لتعامله الرشيد في واقعة طفل المعادي

أمين شرطة صاحب واقعة طفل المعادي
أمين شرطة صاحب واقعة طفل المعادي
مصطفى عطية:
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 4:49 م | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 4:49 م

كّرم وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أمين الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة، تقديراً لتعامله الرشيد خلال تأديته لواجبه الوظيفى أثناء استيقافه إحدى السيارات يقودها حدث والذى أساء إلى شخصه عند طلبه إبراز تراخيص السيارة، وفر هارباً معرضاً حياة الأمين للخطر، والتزامه بسلوك الطرق القانونية فى التعامل مع هذا التجاوز.

وأكد وزير الداخلية، التزام رجال الشرطة بتطبيق القانون بكل حسم، مع التحلى بأقصى درجات ضبط النفس رغم التحديات والمخاطر التى يتعرضون لها فى المواقف المختلفة والتى قد تصل فى بعض الأحيان إلى حد التجاوز الشخصى من بعض المخالفين.


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