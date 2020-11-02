الانتخابات الأمريكية 2020: صلاحيات الرئيس والنائب

يتوجه الناخبون الأمريكيون، غدا الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع لاختيار الرئيس السادس والأربعين فى تاريخ الولايات المتحدة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطى جو بايدن، بعد حملة انتخابية استثنائية فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيدــ19».

واختار ترامب أن يكون مايك بنس ليكون نائبه، بينما اختار بايدن كامالا هاريس لتكون نائبة له.

وتستعرض الشروق، صلاحيات الرئيس والنائب بحسب الدستور الأمريكي.

ــ رئيس السلطة التنفيذية ومدة ولايته 4 سنوات.

ــ القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ــ يوقف تنفيذ عقوبات ويعفو عن مدانين.

ــ يُبرم المعاهدات شريطة استشارة مجلس الشيوخ وموافقة ثلثى أعضائه.

ــ يعين السفراء والقضاة فى المحكمة العليا شريطة موافقة أغلبية مجلس الشيوخ.

ــ يحق له الاعتراض (الفيتو) على نصوص القوانين التى يقرها الكونجرس، الذى يمكنه تجاوز الفيتو الرئاسى عبر التصويت بغالبية ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب.

ــ يملك صلاحية استدعاء الحرس الوطنى للولايات لحفظ النظام فى ولاية بعينها إذ طلبت الولاية ذلك.

ــ لا يملك صلاحية إعلان الحرب، لكن يمكنه إرسال قوات إلى أرض أى معركة.

ــ يمكن عزل الرئيس بعد إدانته بالخيانة أو الفساد أو أى جرائم وجنح أخرى على أن يصوت مجلس النواب على ذلك.

.. والنائب

ــ فى حالة عزل الرئيس من منصبه أو استقالته أو وفاته، فإن سلطاته وواجباته تتحول إلى نائبه.

ــ يتولى منصب رئيس مجلس الشيوخ.

ــ لا يصوت فى الكونجرس إلا عند حدوث تعادل فى الأصوات، فيمكنه ترجيح إحدى الكفتين.

ــ يعد نائب الرئيس عضوا فى مجلس الأمن القومى ومستشارا للرئيس ويحضر اجتماعاته مع الوزراء.

ويحق لـ230 مليون أمريكى التصويت فى الانتخابات الرئاسية، ويتوقع الخبراء أن تتجاوز نسبة الإقبال، بسهولة، حاجز 138 مليون صوت، التى نجحت انتخابات 2016 باستقطابها، بحسب وكالة «رويترز».

وأدلى أكثر من 93.8 مليون أمريكى من بينهم ترامب وبايدن بأصواتهم بالفعل، إذ فضل العديد من الناخبين ملء بطاقات الاقتراع مسبقا لتجنب الوقوف فى طوابير طويلة يوم الانتخابات، التى تجرى فى ظل تفشى فيروس كورونا، وهو عدد أكبر بكثير مما كان عليه قبل أربع سنوات عندما أدلى 58.8 مليون شخص بأصواتهم فى وقت مبكر أو بالبريد، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

وفى 20 ولاية تقدم بيانات التسجيل المرتبطة بالأحزاب، صوت 19.9 مليون ديمقراطى مسجل بالفعل، مقابل 13 مليون جمهورى، و10.1 مليون دون انتماء حزبى. ولا تظهر البيانات لمن تم التصويت.