تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم جامعة كابل

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم على جامعة كابول الأفغانية اليوم الاثنين، والذي أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 22 آخرين.



وقالت وكالة "أعماق" الذراع الإعلامي للتنظيم الإرهابي إن اثنين من مقاتليها اقتحما حرم الجامعة حيث كان يقام حفل تخريج قضاة ومحققيين.



وأشار التنظيم إلى مقتل المسلحين الاثنين، في حين تحدثت الحكومة الأفغانية عن مقتل ثلاثة مهاجمين.



وقد أدان الرئيس الافغاني أشرف غني "الهجوم الإرهابي" على جامعة كابول، وقال إن "الإرهابيين" يهاجمون المراكز الأكاديمية بعد "هزيمتهم في هلمند"، وذلك بحسب ما نقلته قناة "طلوع نيوز" الاخبارية.



كما أدان عبدالله عبدالله، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، الهجوم على جامعة كابول، ووصفه بأنه "جريمة بشعة"، وقال إن "الطلاب لهم الحق في الدراسة بسلام وأمان".