ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب في التعاملات الأمريكية اليوم الاثنين في ظل تزايد المخاوف من تداعيات ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العديد من الدول الأوروبية وإعادة فرض إجراءات إغلاق صارمة في عدة مناطق لاحتواء الفيروس، مما أدى إلى زيادة جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري آمن.

في الوقت نفسه فإن الغموض الكثيف الذي يحيط بنتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة غدا أدى إلى زيادة جاذبية الذهب للمستثمرين. كما ينتظر المتعاملون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي يوم الخميس المقبلة، وبيانات سوق الوظائف الأمريكية يوم الجمعة.

وفي سوق الصرف حدت مكاسب الدولار من ارتفاع الذهب. فقد ارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 17ر0 في المئة إلى 20ر94 نقطة بعد أن كان قد تراجع في بداية التعاملات إلى 89ر93 نقطة.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 61ر12 دولار أي بنسبة 7ر0 في المئة عن مستواه يوم الجمعة آخر أيام أسبوع التداول الماضي إلى 50ر1892 دولار للأوقية تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل.

وارتفع سعر الفضية بمقدار 387ر0 دولار إلى 033ر24 دولار للأوقية تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل. وارتفع سعر النحاس بمقدار 0295ر0 دولار إلى 0770ر3 دولار للرطل تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل.