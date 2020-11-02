ارتفاع أسهم شركات الأجهزة المنزلية في الصين

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واصلت أسهم شركات الأجهزة المنزلية الصينية ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الاثنين مع تسارع وتيرة نمو مبيعات شركتي ميديا وجريي الصينيتين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر سهم شركة ميديا بنسبة 9.2% خلال تعاملات بورصة شينشن وهو أعلى ارتفاع يومي للسهم منذ أبريل 2019.

وكان صافي أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي قد تجاوز توقعات محللي شركة جيفريز بنسبة 21% مع زيادتها بنسبة 32% سنويا، حيث استفادت الأرباح من تراجع الإنفاق على الدعاية.

وارتفع سعر سهم شركة جريي بنسبة 3.8% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي بعد إعلان تراجع صافي أرباحها بنسبة 12% فقط.

وقال محللو مجموعة "سيتي جروب" المصرفية ومنهم مارك لي، إن نتائج شركة جري "تراجعت بنسبة طفيفة" لكن تأثيرها كان إيجابيا على سعر السهم.

وارتفع سعر سهم شركة هاير سمارت هوم بنسبة 8.6% خلال تعاملات اليوم، في الوقت الذي وافقت فيه السلطات الصينية على تسجيل سهم الشركة في بورصة هونج كونج.

وارتفع سعر سهم شركة هاير إلكترونيكس بنسبة 5.4% في بورصة هونج كونج، وسهم شركة روبام أبلاينسيز بنسبة 4.9%، وسهم شركة بير إلكتريك إبلاينس بنسبة 5.8%.