شعبة «الأجهزة الكهربائية» في الإسكندرية تناقش قانون تراخيص المحال الجديد

نظمت شعبة "الأجهزة الكهربائية" بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة قانون تراخيص المحال الجديد، رقم 154 لسنة 2019، والأوراق والخطوات اللازمة لاستخراج تراخيص المحال من الحي.

قال أشرف سلامة رئيس الشعبة، إن محال الأجهزة الكهربائية عانت في الفترة الأخيرة من الحملات الدائمة والمطالبة بالتراخيص وتوقيع غرامات مالية، في حين إن المحال ليس لديها علم بإجراءات استخراج التراخيص.

وطالب سلامة، بإعطاء مهلة مناسبة لأصحاب المحال لإصدار التراخيص اللازمة.

من جانبها أشارت منى السمني ممثلة عن حي الجمرك، إلى أن قانون إصدار المحال الجديد لم يعمل به حتى الآن، وما زال العمل جارِ بالقانون القديم لحين تجهيز مراكز لوجستية لاستخراج التراخيص.

في نفس السياق أوضحت شيرين أحمد ممثلة عن حي الجمرك، الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص، مؤكدة إنه حتى في حالة وجود نزاعات ضريبية، فيتم استخراج التراخيص في حالة سريان البطاقة الضريبية.

جاء ذلك بحضور أشرف سلامة رئيس الشعبة، وهيئة مكتب الشعبة وهم هشام محمود عثمان، وخالد عبد السلام، وأشرف مصطفى السيد، ووائل إبراهيم، وكلاً من شيرين أحمد ومنى السمني ممثلي عن حي الجمرك.