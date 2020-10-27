إعصار جديد يتجه صوب فيتنام

بعد مرور أسبوع على هبوب إعصار مولافي على وسط فيتنام، يتجه إعصار أخر نحو الأقاليم الساحلية للبلاد، مهددا المناطق التي مازالت تتعافى من الفيضانات والانهيارات الأرضية، بحسب ما جاء في بيان حكومي اليوم الاثنين.

ويتجه إعصار جوني، الذي ضرب الفلبين أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل مالايقل عن 16 شخصا، فوق بحر الصين الجنوبي في طريقه إلى فيتنام.

وسوف يكون إعصار جوني خامس إعصار يضرب وسط فيتنام خلال أسابيع. وبحسب البيان الحكومي، 159 شخصا قتلوا في المنطقة، في حين مازال 71 أخرون في عداد المفقودين بعد وقوع فيضانات تاريخية وانهيارات أرضية ألحقت الدمار بالأقاليم الواقعة بوسط البلاد.

وحذر المركز الوطني لتوقعات الارصاد من أنه من المرجح أن تهطل أمطار استوائية على المناطق الواقعة بوسط إقليمي من دا نانج إلى فو ين ابتداء من غد الثلاثاء.

وكان إعصار مولافي، الذي وصفته السلطات بأنه أقوى إعصار يضرب فيتنام منذ 20 عاما، قد ضرب إقليمي قوانج نام و قوانج نجاي في 28 أكتوبر الماضي.