ما يقرب من ألفي شخص يحتجون على إجراءات فيروس كورونا في ميونخ

قالت الشرطة الألمانية إن نحو 1900 شخص احتجوا يوم الأحد، في مدينة ميونخ ضد إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في ألمانيا، فيما وصفه المنظمون في البداية بـ "قداس كنسي".

وقال أحد المتحدثين في ثيرزينفيس، الموقع الرسمي لمهرجان "أكتوبر فيست" الشهير في المدينة، "لا يتعلق الأمر بحرية التجمع" ، قبل أن يدعو المشاركين للصلاة معه.

بينما قالت الشرطة إن الحدث بدأ بـما يشبه "قداس كنسي" قبل أن يتحول إلى ما يشبه "حفل موسيقي"، وتم انهاؤه في حوالي الساعة السابعة مساءً (1800 بتوقيت جرينتش).

واحتج الآلاف في جميع أنحاء ألمانيا يوم الأحد، حيث تستعد البلاد للإغلاق يوم الاثنين، حيث سيجري إغلاق المطاعم والحانات وتقتصر التجمعات في الأماكن المفتوحة على مشاركة 10 أشخاص من أسرتين.

وقالت الشرطة خلال الاحتجاج في ميونخ إنها حذرت حوالي 200 شخص بشأن ارتداء الكمامات بشكل غير صحيح أو عدم وجودها.

وكانت سلطات المدينة قد وافقت على حضور ألف مشارك فقط في المظاهرة، وهو قرار أيدته محكمتان.